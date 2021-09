Ad Abiogen Pharma riconoscimento per l'affidabilità finanziaria

L'azienda farmaceutica di Pisa ha ricevuto per il quinto anno consecutivo la qualifica di 'Cribis Prime Company'

Abiogen Pharma, azienda farmaceutica pisana, si conferma per il quinto anno consecutivo un’azienda top per l’affidabilità, la credibilità e la trasparenza. Tutti parametri valutati attraverso indici relativi alla solidità, alla solvibilità ed alla puntualità nei pagamenti. La qualifica di 'Cribis Prime Company' garantisce infatti ai partner commerciali e finanziari, la puntualità nei pagamenti e l’assenza del rischio d’insolvenza. In italia meno del 7% delle oltre 5,5 milioni di imprese registrate presso le camera di commercio possono dichiare lo stesso riconoscimento.

"La conferma del 'Rating Cribis D&B 1' - dichiara Massimo Di Martino, presidente e AD di Abiogen Pharma - certifica che, nonostante le difficoltà e le oscillazioni portate dalla pandemia da Covid-19, da cui ancora stiamo uscendo, siamo riusciti a mantenere performance di rilievo ed alti livelli di affidabilità verso nostri fornitori. Si tratta di un segnale di salute dell’azienda ed una prova diretta della bontà delle strategie di medio lungo-periodo che abbiamo impostato sia a livello nazionale che internazionale. L’essere stati inclusi fra il ristretto numero delle aziende con 'Indice di massima affidabilità' sarà un valore aggiunto soprattutto per la nostra strategia di internazionalizzazione, che da quest’anno è tornata a dare grandi soddisfazioni con una costante espansione che ci vede pronti a lanciare nuove collaborazioni, già contrattualizzate, in 15 nazioni tra Europa, Asia, America Latina, Nord Africa e Stati Uniti”.