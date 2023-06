San Giuliano Terme: indetta la gara per l'affidamento della riqualificazione della piscina comunale

Un altro passo avanti per i lavori alla piscina comunale di San Giuliano Terme, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, redatto dallo studio Omega Engineering, è attualmente in corso la gara per l'affidamento dei lavori che porteranno alla riqualificazione dell'infrastruttura che serve non solo i sangiulianesi ma anche una importante fetta della popolazione dell'area pisana.

L'edificio necessita di un radicale intervento comprendente il rifacimento della centrale termica, la riqualificazione dei servizi igienici, nuovi impianti di trattamento dell'acqua, la sostituzione di parte degli infissi, il rifacimento della pavimentazione e altre opere complementari o di finitura. Un investimento che non è stato esente dall'impennata dei prezzi dei materiali, ma che vede l'Amministrazione comunale determinata ad andare avanti tanto che in questi giorni, nel rispetto dei tempi annunciati, è in corso la procedura di gara per affidare i lavori (scadenza 11 luglio 2023).

"Terminato il complesso iter legato al finanziamento e ai relativi adempimenti, andiamo avanti nonostante l'aumento dei prezzi dei materiali abbia fatto salire la cifra dell'importo complessivo del quadro economico a circa 1,6 milioni di euro - afferma l'assessore allo sport Roberta Paolicchi - Siamo più che mai determinati a procedere con i lavori di riqualificazione e andare avanti con il processo di recupero e implementazione degli impianti sportivi sul nostro territorio. Fare sport e attività fisica è molto importante dal punto di vista sociale e della salute, penso soprattutto ai giovani e ai giovanissimi, ma anche agli adulti e a chi diciamo ha un'età più matura":

"Da sangiulianese non posso nascondere di sentirmi molto legato affettivamente a questa piscina che tornerà ad essere un punto di riferimento per il nostro Comune ma anche per un importante quantità di cittadini di Pisa e dell'area pisana - afferma il sindaco Sergio Di Maio - Il vertiginoso incremento dei prezzi, come per molti progetti del territorio, ci ha dato filo da torcere, ma abbiamo avuto una inossidabile volontà di portare a termine le procedure per poi dare finalmente avvio ai lavori. Rinnovo il ringraziamento agli uffici comunali, in particolare il Servizio lavori pubblici del comune di San Giuliano Terme, i cui impiegati, funzionari e dirigenti sono il motore della nostra piccola 'rivoluzione' sangiulianese, fatta di importanti investimenti pubblici, che prosegue spedita".