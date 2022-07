Sostenibilità: Capannoli presenta il percorso dell'Agenda 2030

Molto partecipato l'incontro organizzato dall’amministrazione comunale di Capannoli per presentare alla cittadinanza il 'Paesc', svoltosi martedì pomeriggio in Villa Baciocchi. Dopo l’adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia e l’approvazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima da parte del Consiglio comunale, il Comune intende coinvolgere attivamente la comunità locale, vera protagonista per uno sviluppo sostenibile.

Introdotti e moderati dal sindaca Arianna Cecchini, si sono susseguiti una serie di interventi che hanno illustrato strategie e obiettivi che l'amministrazione comunale si prefigge di raggiungere entro il 2030. Il dettaglio delle azioni previste nel Paesc su cui sta già intervenendo ed interverrà direttamente il Comune di Capannoli è stato illustrato dall'assessore all’urbanistica ed alle energie rinnovabili Federico Mangini.

Marco Ricci di GreenGea ha approfondito con un focus sulle azioni previste nel Piano; 19 azioni per ridurre i consumi energetici e le emissioni in atmosfera entro il 2030. Il presidente del Polo Tecnologico Navacchio Andrea Di Benedetto ha delineato come il polo stesso potrà mettere in campo competenze e network per supportare la transizione energetica e digitale. Simone Tartaro, Coordinatore Area Energia dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse, ha spiegato in maniera molto chiara ed efficace cosa sono e come funzionano le comunità energetiche rinnovabili.

"Obiettivi ambiziosi e sfidanti per l’amministrazione comunale, che oltre ad impegnarsi direttamente nelle azioni che la vedono coinvolta, intende sensibilizzare la comunità ed avviare il percorso della comunità energetica locale", commenta la sindaca Arianna Cecchini. Dal Polo Tecnologico arriva il riconoscimento e la disponibilità a supportare il lavoro dell’amministrazione comunale: "Il Comune di Capannoli con questo progetto si rende protagonista di un percorso verso una maggiore sostenibilità ambientale, un percorso che coinvolgerà attivamente cittadini e imprese del territorio e che porterà vantaggi in termini di sostenibilità ambientale e di autonomia energetica. Come Polo siamo orgogliosi di poter far parte di questo processo, mettendo a disposizione competenze e modelli innovativi, sia dal punto di vista organizzativo che tecnologico, che possano contribuire ad accelerarne l'attuazione".