Tari, 22mila euro dal Comune di Castelfranco di Sotto per aiutare famiglie in difficoltà

Sono circa 150 le domande di partecipazione ammesse nella graduatoria del bando pubblico per l’attivazione delle agevolazioni sulla Tassa dei Rifiuti (TARI) per l'anno 2022 pubblicato dal Comune di Castelfranco di Sotto. Dopo le verifiche svolte dall’ufficio competente, queste richieste hanno avuto esito positivo, ricevendo così uno sgravio sull’imposta.

Il Comune ha infatti stanziato circa 22.297 euro per ridurre gli oneri fiscali alle fasce più deboli della popolazione, applicando facilitazioni nei pagamenti per diverse categorie.

Per poter coprire le 150 domande ammesse in graduatoria, l’amministrazione comunale ha ritenuto di dover integrare le risorse già inserite nel Bilancio di Previsione 2022-2024 di 15.000 euro (destinati alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche) con uno stanziamento di altri 7.297 euro.

Il Comune ha dovuto rifiutare alcune richieste pervenute perché in contrasto con i contenuti dell’avviso pubblico oppure perché erano richieste state inviate più volte per lo stesso soggetto o nucleo familiare, pertanto è stata considerata una sola domanda.

“In questo periodo storico particolarmente difficile per famiglie e imprese, dove le spese continuano ad aumentare sotto il peso di un caro vita che a volte appare come insostenibile, siamo felici che l’impegno nel contributo sociale, che la nostra amministrazione comunale porta avanti ogni anno non senza sforzi, possa raggiungere le categorie più sensibili della nostra comunità dando loro un sostegno concreto - ha dichiarato il sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti - siamo consapevoli che il contributo che possiamo dare è limitato rispetto alle problematiche che le persone si trovano ad affrontare in questo momento, ma ci impegniamo per fare quanto ci è possibile”.