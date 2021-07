Volterra: agevolazioni sulla Tari per le imprese

"Le nostre richieste sono state accolte: attività commerciali e pubblici esercizi di Volterra potranno contare su un piano di agevolazioni che introduce nuove riduzioni per la Tari dedicate alle utenze non domestiche". Il direttore Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli plaude alle misure approvate dal comune di Volterra e ringrazia "il sindaco Giacomo Santi e la Giunta per il concreto sostegno dimostrato nei confronti delle attività più colpite dalla pandemia. Le riduzioni sulla Tari, insieme alla cancellazione della tassa per l'occupazione di suolo pubblico fino al 31 dicembre 2021, rappresenta la strada giusta per sostenere le attività in questa delicata fase di ripartenza".

L'amministrazione di Volterra ha stanziato 166mila euro per le attività costrette a sospendere o a limitare la propria attività nel 2021, con riduzioni della Tari fino al 55%. "Un intervento che permette almeno di alleggerire le spese e dare un po' di respiro alle attività che con fatica stanno cercando di rialzarsi, e auspichiamo davvero che interventi come agevolazioni sulla Tari, gratuità del suolo pubblico e concessioni extra di suolo pubblico vengano adottateida tutte le amministrazioni della nostra provincia".

"Una misura di assoluto buon senso, se consideriamo il lungo periodo di restrizioni che nell'ultimo anno ha fortemente compromesso, e in alcuni casi azzerato, il lavoro di molti imprenditori del territorio, che in queste condizioni non possono pagare le stesse tariffe degli anni precedenti" afferma il presidente Confcommercio Volterra Sergio Brizi. "Avevamo richiesto al Comune di intervenire concretamente per dare una mano alle attività, e queste agevolazioni testimoniano la volontà di sostenere un tessuto commerciale che può e deve recitare un ruolo da protagonista nel percorso iniziato con la candidatura di Volterra a Capitale italiana della cultura, e che dovrà valorizzare le attività commerciali e artigianali del territorio, oltre ai suoi tesori artistici, storici e paesaggistici abbinati a un'offerta enogastronomica di assoluta qualità".