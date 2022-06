Aggredisce clienti e poliziotti in preda ad alcol e stupefacenti

Aggredisce i presenti e anche gli agenti di Polizia chiamati a placare la situazione, in preda ad alcol e stupefacenti. E' successo nel primo pomeriggio di ieri, 28 giugno, a Porta a Mare in via Nino Pisano, presso un circolo Arci. Gli avventori del locale hanno chiamato gli agenti per la presenza molesta, che dava in escandescenza contro persone e arredi. Anche gli agenti sono stati subito presi di mira, con calci e testate, tanto che l'uomo è stato ammanettato per fermarlo. E' stato poi identificato come un 40enne originario di Milano. A seguito degli accertamenti sanitari è emerso l'abuso di sostanze alcoliche e di stupefacenti. L'uomo è stato quindi arrestato per i reati di oltraggio, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, poiché nella collutazione ha provocato lievi lesioni agli operatori intervenuti.