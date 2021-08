Gravi dissapori familiari: prende la mazza da baseball per intimidire il fratello

Un uomo armato di mazza da baseball che tenta di sfondare la porta di un'abitazione: è l'allarme lanciato alla Questura di Pisa nella serata di giovedì 5 agosto dal quartiere del Cep. Gli agenti si sono recati sul posto attorno alle ore 19 e hanno rinvenuto la mazza da baseball abbandonata davanti al portoncino d'ingresso danneggiato. Dalle testimonianze dei due residenti nell'appartamento, stranieri da tempo abitanti a Pisa, e del vicino che per primo aveva avvisato le Forze dell'ordine, è emerso che l'aggressore era proprio il fratello dell'uomo residente nell'abitazione presa di mira con la mazza.

In seguito a numerosi dissapori familiari, l'aggressore ha preso l'attrezzo sportivo per intimidire i parenti. La coppia aggredita è stata informata dei propri diritti, mentre il protagonista del gesto violento è stato redarguito sulle conseguenze penali cui si espone in caso di denuncia da parte delle parti offese.