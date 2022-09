Colpì con una gomitata agente della Municipale durante il controllo antiabusivismo: denunciato 

Sono serviti diversi elementi d'indagine, agli agenti del Nucleo Centro Storico della Polizia Municipale di Pisa, per risalire all'aggressore della collega in servizio presso piazza del Duomo, colpita da una gomitata l'11 agosto scorso durante un controllo antiabusivismo. In particolare, grazie alle telecamere di sorveglianza, alla testimonianza della poliziotta e del collega di pattuglia e, da ultimo, al riconoscimento fotografico, non ci sono più dubbi: l'autore, individuato e denunciato, è un senegalese di 47 anni; l’extracomunitario è stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, in considerazione del fatto che l’agente ha riportato una ferita alla testa procurata con l’impatto sull’asfalto con 7 giorni di prognosi.

Successivamente al fatto, il senegalese si era dato alla fuga, riuscendo ad eludere le ricerche effettuate nell’area del Duomo, mimetizzandosi tra le carovane di turisti che solitamente affollano l’area. Tuttavia, nella giornata di ieri giovedì 8 settembre, il cerchio si è chiuso. Il 47enne è stato rintracciato nella sua residenza di Cascina e convocato presso il locale Comando di Polizia Municipale per la notifica dell’invito a comparire negli uffici di via Battisti, dove si è poi effettivamente presentato, ammettendo subito il fatto.

Le indagini hanno visto la collaborazione anche del Comando Polizia Municipale di Cascina e Pontedera, oltre che della Questura di Pisa. La testimonianza della pattuglia aggredita è stata preziosa, poiché gli agenti sono stati in grado di fornire immediatamente le informazioni necessarie per la ricerca del colpevole: nei giorni successivi all’accaduto l'indagine è proceduta spedita, con identificazioni e testimonianze di diversi soggetti di cittadinanza senegalese, fino all'individuazione del responsabile. I controlli hanno portato anche a sequestri di merce contraffatta nell’area monumentale, per la precisione 126 paia di occhiali contraffatti e 5 persone identificate e controllate.

Prosegue anche il fondamentale servizio di Polizia Turistica a vantaggio degli avventori dell’area del Duomo, con la ricezione di 20 denunce, oltre a un lavoro di costante informazione e ascolto per la cittadinanza e i turisti. Inoltre, sono stati effettuati servizi in borghese contro i furti nelle auto e i borseggi, attività preventiva che ha fruttato un sensibile calo degli episodi criminosi.