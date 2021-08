Le strappa la collana d'oro e fugge: anziana aggredita in zona stazione

Aggredita in zona stazione: l'obiettivo era la collana d'oro. Vittima una signora di 96 anni che nella serata di ieri, 18 agosto, è stata avvicinata da un giovane ventenne che le ha strappato il gioiello dal collo facendola cadere a terra. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato. Dopo aver accertato che la donna non aveva bisogno di cure mediche, hanno cercato di tranquillizzarla raccogliendo poi la descrizione del ragazzo per dare il via alle ricerche.