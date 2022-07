In mutande e armato di ascia e coltello, minaccia un passante: paura a Pontedera

Attimi di panico nel pomeriggio di ieri, giovedì 7 luglio, in viale Italia a Pontedera, dove un uomo, residente nella zona, come riportano i quotidiani locali, è sceso di casa in mutande e armato di ascia e coltello ha minacciato un passante, che è fortunatamente uscito incolume dall'aggressione. L'uomo, un 59enne, ha poi lasciato le armi e si è rifugiato in un negozio di tabacchi prima di essere fermato dai Carabinieri e dalla Polizia locale intervenuti sul posto. Da chiarire i motivi del gesto folle. L'uomo, decisamente fuori controllo, è stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato nel reparto di Psichiatria dell'ospedale Cisanello di Pisa per essere sottoposto alle cure del caso.