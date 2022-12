Botte all'autista a bordo del bus: identificato l'aggressore-fumatore

E' stato identificato il giovane che nel tardo pomeriggio dello scorso 9 novembre aveva aggredito l'autista di un autobus che, all'altezza di via Fermi, aveva invitato il ragazzo, che era in compagnia di alcuni coetanei, a smettere di fumare a bordo. Il giovane per tutta risposta aveva raggiunto la cabina di guida e aveva aggredito il conducente, percuotendolo e rompendogli gli occhiali, provocandogli lesioni giudicate guaribili inizialmente in una settimana.

Gli amici che erano con l'aggressore lo hanno poi convinto a desistere e a scendere alla successiva fermata in piazza Solferino. Qui, non pago, il teppista aveva scagliato un tombino in ghisa contro l’abitacolo dell’autobus, danneggiando il finestrino a protezione della postazione del guidatore.



Le successive indagini svolte dall’Ufficio Prevenzione Generale e dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato, effettuate attraverso l'acquisizione di testimonianze ed altri riscontri di identità, hanno consentito di ricostruire la dinamica così come riportata nelle denunce sporte in Questura dall’autista e dalla società Autolinee Toscane, ed anche di identificare i componenti del gruppo di adolescenti di cui faceva parte l’aggressore, un 17enne di Pisa.



Il gruppetto era già noto alla Sezione della Squadra Mobile della Questura che si occupa delle baby gang per furti ed estorsioni in danno di altri adolescenti. E proprio per pregressi fatti criminosi, il 17enne aveva ricevuto nella scorsa estate dal questore di Pisa un Daspo Willy, che gli vietava di accedere ai locali pubblici collocati in viale Gramsci, dove invece gli investigatori della Squadra Mobile lo hanno 'pizzicato' per notificargli l’atto di conclusione delle indagini emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per i reati di lesioni personali aggravate, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.

Il turbolento adolescente ha così rimediato una ulteriore denuncia alla Procura della Repubblica aver violato il Daspo.