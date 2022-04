Si vede rifiutare un passaggio a casa: offese e finestrino sfondato per un automobilista

Ha rifiutato di dare un passaggio a casa ad uno sconosciuto e si è visto sfondare il finestrino dell'auto. E' successo la notte scorsa in via Nino Pisano. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia intervenuta sul posto, l'automobilista di passaggio si è fermato al distributore automatico del tabacchino per acquistare delle sigarette, qui un brasiliano 30enne, già noto alle forze dell'ordine, lo ha aggredito verbalmente per costringerlo a dargli un passaggio fino a casa, al rifiuto dell'uomo lo ha insultato, infrangendo anche il finestrino posteriore dell'auto.

I poliziotti hanno bloccato l’aggressore e lo hanno accompagnato in Questura: il brasiliano è stato denunciato in stato di libertà per violenza privata e danneggiamento. Avviate inoltre nei suoi confronti le procedure finalizzate all'emissione del decreto prefettizio di espulsione dal territorio nazionale.