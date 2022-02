Graffi e pugni alla badante: denunciata una 72enne

Una denuncia alquanto insolita è quella che ha documentato la Divisione Polizia anticrimine: la protagonista della vicenda è una donna di 72 anni, residente nella zona di Don Bosco. La signora è stata denunciata per il reato di lesioni personali ai danni della badante 45enne. Lo scorso mese di dicembre la 72enne ha aggredito, al termine di una discussione per futili motivi, la donna originaria dell'est Europa che la accudiva in casa, colpendola con pugni e graffi sul viso.

L'aggressione domestica era stata sedata soltanto dall'intervento di una pattuglia della Questura, che aveva identificato le parti e invitato la vittima a farsi medicare e refertare le ferite riportate. La badante ha poi sporto querela e prodotto un referto medico con 7 giorni di prognosi. La denuncia è scattata dopo che la Polizia ha raccolto anche le dichiarazioni di un testimone dei fatti.