Violenza fra giovanissimi: partita di calcio tra Romito e San Frediano termina in rissa

Ancora un episodio che dal calcio e dallo sport, più in generale, è distante anni luce. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di sabato 1 ottobre nei pressi del campo sportivo della società Il Romito a Pontedera, al termine della sfida tra gli Allievi 2006 della società locale e del San Frediano. Come denunciano i dirigenti e gli accompagnatori degli atleti rossoblu, un gruppo di ragazzi ha accerchiato e aggredito i giovani calciatori ospiti mentre, a bordo di alcune auto, stavano riprendendo la via di casa dopo il match (terminato 1-1). Sul caso indaga il Commissariato di Polizia di Pontedera.

Botte e calci alle vetture, e poi anche agli atleti rossoblu e ad alcuni accompagnatori che, vistisi accerchiati dagli aggressori, hanno tentato di difendersi scendendo in strada. "Le ultime sette auto con a bordo nostri ragazzi con i loro genitori, e allenatori e dirigenti - scrive il San Frediano in un comunicato - sono stati fatti bersaglio di aggressione alle ore 19.21 all’incrocio con via Cadorna, a 400 metri dall’impianto, da un gruppo di 15/20 ragazzi con sassi e calci. Alcuni dei nostri scesi dalle auto sono stati aggrediti violentemente. Il nostro direttore sportivo, come potranno evidenziare i tabulati, ha chiamato il 113. Le sette auto hanno deciso di andarsene ed accelerando si sono levate dal groviglio".

Non è ancora stata sporta denuncia dalla società cascinese, ma il Commissariato ha aperto un fascicolo per indagare e identificare gli aggressori. Le vittime confermerebbero che gli autori dell'agguato erano tutti ragazzi, mentre la Polizia valuta testimonianze circa la possibile partecipazione anche di un adulto alla rissa seguente la partita. Nel comunicato il San Frediano sottolinea che, con tutta probabilità, gli aggressori potrebbero essere gli stessi ragazzi che "durante la gara, dalla rete di recinzione del campo, avevano scagliato ripetutamente dei sassi in direzione dei nostri giocatori". "Non abbiamo altro da aggiungere - conclude la società rossoblu - se non sollevare da qualsiasi responsabilità la dirigenza della società Il Romito, assolutamente collaborativa in tutto e per tutto, e vittima anch’essa di queste situazioni e di questa violenza gratuita".