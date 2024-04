Aggressione in carcere: poliziotto picchiato da un detenuto

Ancora un'aggressione da parte di un detenuto all'interno del carcere Don Bosco di Pisa. L'episodio è avvenuto alle prime ore del mattino di venerdì 19 aprile quando un uomo di nazionalità italiana ha colpito in pieno volto e con diversi calci al corpo un poliziotto penitenziario che è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso e ha rimediato una prognosi di 10 giorni.

A darne notizia è la segreteria provinciale di Pisa della Uilpa Polizia Penitenziaria. Provvidenziale l'intervento di altri detenuti che hanno allontanato l'aggressore.



"Ogni giorno nelle carceri si registra un vero e proprio bollettino di guerra, con feriti, per la violenza scatenata da detenuti di fatto vittime anche loro dell’inefficienza del sistema e abbandonati a sé stessi al pari degli operatori. Servono dunque interventi urgenti ed equilibrati, quanto tangibili. La presenza dello Stato deve essere riaffermata - affermano dalla Uilpa Polizia Penitenziaria - certo è che non si può continuare a restare inermi a fronte di omicidi, suicidi, e disumane aggressioni. Le aggressioni al personale di Polizia penitenziaria sono aumentate esageratamente, causando inoltre una incertezza nell’animo professionale ed emotivo del personale a svolgere le proprie mansioni lavorative. L’istituto pisano ora necessita di un direttore in pianta stabile ed in via continuativa. In primis il Provveditorato e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il ministro della Giustizia e il Governo tutto non possono abdicare al rispettivo ruolo, deve essere ripristinata l’ormai persa dignità lavorativa della Polizia penitenziaria".