Torna la violenza in carcere: detenuto aggredisce agenti penitenziari

Ancora aggressioni nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria nel carcere di Pisa ad opera di un detenuto di origine Italiana, trasferito da

Sollicciano. Lo rende noto Giuseppe Proietti Consalvi, vicesegretario generale O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria).





"Nel pomeriggio di ieri, 31 dicembre, un detenuto, che già si era reso responsabile di atti violenti nei confronti dei poliziotti penitenziari anche nei giorni scorsi, senza alcun motivo ha aggredito due agenti - denuncia Proietti Consalvi - continua dunque la mattanza ai danni dei poliziotti penitenziari nella regione Toscana, senza che vengano adottati provvedimenti seri e definitivi nei confronti dei detenuti più violenti. Al contrario l’ufficio detenuti del Provveditorato regionale continua ad assegnare detenuti del genere in istituti o strutturalmente non idonei o in istituti, come quello di Pisa"."Nonostante le varie richieste da parte di questa organizzazione sindacale - conclude Proietti Consalvi - per la rivisitazione dei circuiti penitenziarialcun segnale in tal senso proviene dagli uffici del Provveditorato regionale che, probabilmente, a questo punto, andrebbe commissariato".