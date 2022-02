Violenza in carcere: detenuto prende a calci e pugni un poliziotto della Penitenziaria

Nel primo pomeriggio di oggi, 5 febbraio, un'altra aggressione nei confronti di un poliziotto penitenziario nel carcere Don Bosco di Pisa.

"Un detenuto di origine Italiana, con circa 300 eventi critici causati in giro per i penitenziari toscani e umbri, senza alcun motivo ha aggredito con calci e pugni il comandante di Reparto che si era recato ad ascoltare le sue rimostranze. Lo stesso comandante è stato trasportato in ambulanza del 118 al pronto soccorso per le cure del caso".

Lo rende noto, Giuseppe Proietti Consalvi, vicesegretario generale O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), che aggiunge: "La situazione anche nel carcere di Pisa ormai è diventata insostenibile, con continue aggressioni verbali e fisiche da parte dei detenuti più facinorosi nei confronti dei poliziotti penitenziari, senza che l’amministrazione penitenziaria regionale e centrale prenda i dovuti provvedimenti, quali ad esempio istituire dei circuiti detentivi, allocando i detenuti violenti in apposite sezioni, peraltro previste dall’articolo 32 della legge 354/75. Probabile che sia chiedere troppo - continua Giuseppe Proietti Consalvi - visto che, in questo caso, ma come accade in altre centinaia di casi, nonostante la direzione chieda l’allontanamento dall’Istituto, senza alcun risultato. Un’amministrazione tanto assente che i poliziotti penitenziari, cioè i rappresentanti dello Stato, non hanno alcun potere repressivo e coercitivo nei casi di violenza da parte dei detenuti - conclude il vicesegretario generale dell’O.S.A.P.P. - anche perché non si ha un chiaro protocollo per intervenire e risolvere i problemi, se non magari ritrovarsi indagati per tortura, solo per aver risposto con la forza a una violenza che a volte è veramente devastante".