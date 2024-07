Nuova aggressione in carcere ai danni di un'agente del reparto femminile

Nuova denuncia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria per un episodio di aggressione al personale da parte di una detenuta avvenuto nella serata di ieri, 30 giugno. Il segretario generale Donato Capece, insieme al segretario per la Toscana Francesco Oliviero, riferiscono che "presso il Reparto Femminile della Casa circondariale di Pisa è avvenuta l’ennesima aggressione ai danni del personale di Polizia Penitenziaria. A distanza di 20 giorni dall’ultima aggressione, la stessa detenuta di nazionalità italiana si è resa nuovamente protagonista, scagliandosi con violenza nei confronti dell’Agente, che è dovuta ricorrere alle cure del nosocomio pisano".

"A lasciare il personale di Polizia Penitenziaria sconcertato - denuncia il sindacalista toscano - è ancora una volta è il ritardo di provvedimenti da parte dell'Amministrazione Penitenziaria. I detenuti che si rendono protagonisti di tali eventi, stante alle regole vigenti, dovrebbero essere trasferiti immediatamente. Ci duole segnalare ancora una volta che l’istituto pisano è privo di sistemi di automatizzazione, la struttura è fatiscente e ha bisogno di interventi importanti da avviare nel più breve tempo possibile. Infine, vi un altro dato che desta preoccupazione: il sovraffollamento". "Si è consumato un gravissimo attacco allo Stato ed a chi lo rappresenta in carcere - fa eco Capece a Oliviero - ci vuole una completa inversione di rotta nella gestione delle carceri regionali e della Nazione: siamo in balia di questi facinorosi, convinti di essere in un albergo dove possono fare quel che non vogliono e non in un carcere! Facciamo appello anche alle autorità politiche regionali e locali: in carcere non ci sono solo detenuti, ma ci operano umili servitori dello Stato che attualmente si sentono abbandonati dalle Istituzioni".

"Il Sappe - conclude Capece - esprime la vicinanza alla poliziotta contusa a Pisa ed a tutte le colleghe ed i colleghi del Don Bosc, ma siamo davvero alla frutta: i detenuti rimangono impuniti rispetto alla loro condotta violenta e fanno quello che si sentono fare, senza temere alcuna conseguenza. Urgono contromisure per prevenire gli atti violenti ai danni dei poliziotti".