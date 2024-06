Lite per un incidente: automobilista accoltellato sul ciglio della strada

Una lite per un incidente stradale culminata con l'accoltellamento di un automobilista. E' successo alle prime ore del mattino di ieri, 10 giugno, in via Montanelli a Pisa. Sul posto sono intervenute le Volanti della Questura di Pisa che al loro arrivo hanno soccorso la vittima, raggiunta da un fendente all'addome e trovata riversa a terra con copiose perdite di sangue. Il ferito, un italiano di 36 anni, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cisanello dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico per stabilizzare le sue condizioni.

Sono poi giunti sul luogo dell'episodio gli investigatori della Squadra Mobile per la ricostruzione della vicenda.

Il 36enne, mentre transitava con la propria auto in compagnia di un'amica, ha avuto uno scontro con un soggetto che viaggiava in bici. L’incidente stradale è culminato con una violenta lite sul ciglio della strada. In aiuto del ciclista è poi intervenuto il cugino che improvvisamente ha tirato fuori un coltello a serramanico colpendo al ventre l’automobilista il quale, solo grazie alla prontezza di riflessi, è riuscito ad evitare che la lama entrasse in profondità nei tessuti lacerando gli organi interni.



L'aggressore abitava proprio a pochi metri dal luogo dei fatti così gli investigatori lo hanno subito raggiunto in casa, trovando i due, l'uomo in bicicletta e il cugino, ancora sporchi di sangue. Dopo iniziali reticenze, hanno confessato il grave fatto commesso indicando dove era stato nascosto il coltello.

L'aggressore è stato così arrestato per tentato omicidio ed è stato condotto nel carcere Don Bosco a disposizione dell'autorità giudiziaria.