Via del Chiassatello: investe con l'auto il convivente dopo una lite

Una lite tra conviventi che poteva finire in tragedia. E' avvenuta nella tarda serata di ieri, mercoledì 25 gennaio, nel quartiere Porta a Mare.

La Polizia di Stato, intervenuta sul posto e recandosi poi al Pronto soccorso dove era stato trasportato un ferito, ha ricostruito la dinamica dell'episodio.

Tra due conviventi, lui nordafricano 41enne e lei pisana 51enne, si era acceso appunto un diverbio in casa al culmine del quale l’uomo ha deciso di allontanarsi in bicicletta per sbollire la rabbia. La donna, stando alla versione del 41enne, lo avrebbe seguito con la propria auto fino a via del Chiassatello, inveendo contro e conducendo l’auto in retromarcia fino a colpirlo. Il piede dell'uomo è rimasto sotto la la ruota del veicolo fino a quando la donna non ha ripreso la marcia per allontanarsi.



L'uomo ferito è stato invitato a sporgere querela per l’accaduto ed a consegnare il referto medico del Pronto soccorso negli Uffici della Questura, per poter procedere nei confronti della compagna per il reato di lesioni personali.