Violenza domestica a San Giuliano Terme: si ubriaca e aggredisce la compagna

Nella tarda serata di venerdì 17 marzo due pattuglie della Squadra Volanti sono intervenute nel territorio di San Giuliano Terme, all'interno di un'abitazione apparentemente disabitata. La persona richiedente, una ragazza romena assai agitata ed in lacrime, ha riferito agli agenti che il padre, un cittadino romeno 50enne con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, si trovava in forte stato di agitazione e stava dando in escandescenza nei confronti della madre e temeva che la situazione precipitasse. Accorsi sul posto, i poliziotti hanno intercettato l'uomo all'esterno dell'abitazione, il quale in presenza degli agenti ha cercato di colpire con un pugno la donna, ma i poliziotti sono riusciti a immobilizzarlo.

Riportata la situazione alla calma, sono state identificate le persone presenti, tra le quali le figlie della donna e anche la nipote minorenne. Dalle informazioni assunte, l'uomo dopo aver consumato alcune bevande alcoliche, aveva preteso che la moglie andasse a comprare altri alcolici. Al suo rifiuto il 50enne ha iniziato a inveire nei confronti dei presenti, spaccando tutto quello che trovava a portata di mano. Successivamente, stando al racconto della donna e delle figlie presenti all'aggressione, ha preso una sedia di legno spaccandola prima sul tavolino e poi colpendo la moglie alla schiena e al gomito sinistro. La donna è stata accompagnata al Pronto soccorso, dove è stata curata e dimessa con una prognosi di 10 giorni per contusioni. L'uomo invece è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravato dalla presenza di minori e, su disposizione del magistrato di turno, è stato portato al carcere Don Bosco in attesa dell’interrogatorio di garanzia, dove potrà difendersi dalle accuse ipotizzate nei suoi confronti.