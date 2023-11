Spintona e insulta una donna straniera sull'autobus: denunciato

Un'accesa lite iniziata sull'autobus e continuata in strada. E' successo nel pomeriggio di ieri, sabato 18 novembre, in via Benedetto Croce a Pisa, dove è intervenuta una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito un uomo di 54 anni aveva spintonato una donna straniera all’interno del bus e, una volta scesi entrambi dal mezzo pubblico alla medesima fermata, ha continuato ad insultarla.





La Volante ha intercettato l’uomo, già noto ai poliziotti per i suoi atteggiamenti intemperanti, e lo ha accompagnato in Questura dove è stato denunciato per i reati di minacce e violenza privata, aggravati dalla discriminazione razziale.Il suo fascicolo verrà trasmesso anche all’Ufficio Misure di Prevenzione della Questura, per valutarne la sottoposizione ad una misura general-preventiva atta a contenerne nell’immediato la pericolosità sociale.