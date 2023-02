Massacra di botte la compagna davanti al figlio e poi fugge

Codice Rosso per gli agenti del Nosu, purtroppo il terzo nel giro di un mese. Una donna è stata soccorsa dagli uomini coordinati dal commissario Paolo Migliorini dopo essere stata massacrata di botte dal compagno, padre dei suoi figli e tuttora convivente. I fatti, avvenuti in un appartamento di Cisanello, hanno coinvolto la coppia e un ragazzino minorenne che, dopo avere assistito al pestaggio, si è trovato a dover soccorrere la malcapitata per le scale del condominio. Sembra che a scatenare la furia dell’uomo, che avrebbe colpito reiteratamente e violentemente la compagna al volto, facendola anche cadere rovinosamente per le scale, siano stati motivi del tutto futili.

Non sarebbe neanche la prima volta, ma l’ultima di una lunga serie di aggressioni fisiche unitamente a continue umiliazioni verbali alle quali avrebbe sottoposto quotidianamente la madre dei suoi figli. Fortunatamente la donna, dopo avere chiesto aiuto ad una agente del Nosu che ha immediatamente attivato la procedura di soccorso, pur fortemente scioccata, ha trovato il coraggio di denunciare l’accaduto ed ora il convivente è attivamente ricercato essendosi allontanato dalla dimora familiare. Prognosi di dieci giorni per la vittima dell’aggressione.