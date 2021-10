Chiede giornali per proteggersi dal freddo: botte all'edicolante e rivendita devastata

Ha chiesto con insistenza giornali per proteggersi dal freddo ma, di fronte al diniego dell'edicolante, ha dato in escandescenza, aggredendo il titolare dell'edicola. E' successo nel pomeriggio di ieri, 18 ottobre, in centro a Pisa.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Squadra Volante della Polizia di Stato che ha identificato l'aggressore per un 23enne di origine dominicana, residente a Torino, di fatto a Pisa senza fissa dimora, in regola con il soggiorno.

Il giovane di fronte al 'no' dell'edicolante alla sua richiesta di giornali per ripararsi ha iniziato a prendere a calci scatoloni e sgabelli. Il negoziante, nel tentativo di fermarlo, è stato colpito con un pugno al volto cadendo a terra, mentre il 23enne continuava nella sua azione colpendo a calci degli scooter in sosta e lanciando la base in cemento del cestino contro la vetrina dell'edicola, infrangendola.

L'aggressore in stato di agitazione è stato accompagnato da un’ambulanza in ospedale ed è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di danneggiamento aggravato e percosse. L’edicolante ha riferito ai poliziotti di stare bene e di non dover ricorrere alle cure mediche.