Aggredisce un passante e gli ruba il cellulare davanti ai carabinieri: arrestato

I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero, per una rapina commessa in danno di un'altra persona straniera. Nello specifico l’arrestato, in centro, dopo aver avvicinato la vittima l'ha afferrata per il collo chiedendole di consegnare i soldi che aveva al seguito. Subito dopo il rifiuto di quest’ultima, le ha sferrato un pugno procurandole lesioni giudicate guaribili in pochi giorni e si è impossessato del suo telefono cellulare.

Alla scena hanno assistito i militari, in servizio di pattugliamento e che in quel momento transitavano nella zona. I carabinieri sono intervenuti immediatamente e sono riusciti a bloccare l’aggressore, arrestandolo. Il telefono cellulare è stato recuperato e restituito al proprietario. Nella mattina di venerdì 9 dicembre si è celebrata l’udienza con rito direttissimo, all’esito della quale l’arresto è stato convalidato. Per il cittadino straniero è stata disposta la custodia cautelare in carcere.