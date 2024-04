Le urla e l'allarme, poi l'immediato arrivo della Polizia. Trambusto di prima mattina in Piazza Belvedere a Tirrenia, oggi 14 aprile, dove gli agenti sono intervenuti intorno alle 6.30 a seguito di una chiamata d'emergenza. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, si è trattato di un litigio fra fidanzati, sfociato poi in violenza.

La vittima dell'aggressione è una ragazza 20enne. A colpirla ad un occhio al termine di una discussione sarebbe stato il ragazzo, che è stato dopo poco tempo fermato dalla Polizia. Entrambi sono di origini straniere. L'accusa nei confronti dell'indagato è di lesioni. La giovane, inizialmente, aveva rifiutato i soccorsi, poi si è convinta ad accettare l'invito degli agenti a farsi medicare all'ospedale. Fortunatamente le conseguenze dell'aggressione non sono apparse gravi.

A meglio specificare la dinamica e il luogo dell'accaduto è la testimonianza di Luca Ravagni, titolare della cartoleria Il Birillo, peraltro presidente di Conflitorale Confcommercio Pisa: "La ragazza è stata aggredita poco dopo essere uscita dal mio negozio, alla fermata dell'autobus. Da noi ha chiesto l'attivazione di un'utenza telefonica e informazioni sul bus, aveva con sé una valigia. Sembrava tutto normale, non abbiamo avvertito alcuna avvisaglia di quello che poi è successo. Io e i clienti che avevo in negozio abbiamo sentito le urla poco dopo che è uscita".

"Come cittadini, come esercenti e come Confcommercio - ha aggiunto Ravagni - chiediamo che sia istituito in piazza un presidio fisso delle forze dell'ordine. La situazione non è più sostenibile. Ieri il colpo al bancomat, oggi questo. C'è grande preoccupazione - conclude - peraltro con la stagione estiva alle porte, con Tirrenia baricentro del litorale. Una presenza constante di operatori di sicurezza si spera possa evitare certi episodi".