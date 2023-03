Minaccia una ragazza e aggredisce con una testata un uomo che tenta di difenderla

Intervento di una pattuglia della Squadra Volanti della Questura intorno alle 22 di venerdì 24 marzo in zona Cisanello a seguito della segnalazione della presenza di un soggetto che, in stato confusionale, prima aveva minacciato una ragazza, la quale si era rifugiata all’interno di un esercizio pubblico, e dopo aveva aggredito con una testata un addetto che tentava di difenderla, procurandosi lesioni alla testa.



Sul posto l'uomo è stato immobilizzato mentre, in preda all’alcol, tentava nuovamente di aggredire la donna, sia con minacce che fisicamente. Gli agenti lo hanno così accompagnato in Questura dove è stato richiesto l’intervento del 118 per medicare le ferite e per il trasporto in pronto soccorso.



L'uomo, con precedenti di Polizia per reati contro la persona, è stato denunciato in stato di libertà per minacce e lesioni.