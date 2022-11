Aggressione con manganello telescopico e minacce di morte, da ubriachi: denunciati

I militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontedera, coadiuvati dai Carabinieri della Stazione di Buti, hanno denunciato in stato di libertà due uomini, accusati, rispettivamente, di danneggiamento di autovettura e porto di armi od oggetti atti ad offendere e di minacce aggravate. In particolare, i militari sono intervenuti a seguito di richiesta di intervento per un'aggressione subita da una terza persona da parte di tre giovani sconosciuti.

Sul posto, immediatamente dopo l'attacco, uno degli indagati, brandendo un manganello telescopico, ha danneggiato il parabrezza ed il vetro anteriore destro dello sportello dell’autovettura di proprietà della vittima, mentre un altro lanciava epiteti nei confronti della vittima, minacciandola di morte ripetutamente. I militari sono riusciti a identificare due dei tre aggressori, entrambi in evidente stato di ubriachezza, i quali venivano deferiti in stato di libertà per i reati a loro contestati e sottoponevano a sequestro il manganello telescopico utilizzato per danneggiare la macchina.

Sul versante sud della provincia invece, i militari della Compagnia di Volterra hanno rinvenuto un’auto risultata oggetto di furto, avvenuto a Piombino il 29 ottobre scorso; il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario che, nel frattempo, non aveva ancora provveduto a sporgere la prevista denuncia.