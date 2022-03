Preso a bottigliate mentre lavora nel minimarket

Colpito alla fronte con una bottiglia di vetro. E' successo nella serata di mercoledì, 9 marzo, in un minimarket di viale Gramsci a Pisa. Sul posto è intervenuta la Squadra Volanti della Polizia per riportare la calma. L'uomo ferito, un dipendente dell'esercizio commerciale originario del Bangladesh, è stato soccorso e condotto in ospedale dove ha ricevuto tre punti di sutura e una prognosi di nove giorni.

Gli agenti hanno fermato e arrestato per lesioni aggravate il responsabile dell'aggressore, un senegalese 43enne, in possesso di regolare permesso di soggiorno. Il 43enne è stato condotto presso gli uffici della Questura: questa mattina si è tenuto il giudizio per direttissima nel corso del quale è stato convalidato l'arresto.