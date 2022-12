Botte e minacce di morte alla moglie: arrestato 50enne

Ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dalla Polizia di Stato di Pisa nei confronti di un cittadino marocchino 50enne, da tempo residente in città, per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravato e di lesioni personali.

L’ uomo è accusato di avere ripetutamente e pesantemente maltrattato la moglie, anche lei del Marocco, di qualche anno più giovane, e le figlie minori nate a Pisa.



I maltrattamenti, consistiti in intemperanze verbali ma anche minacce di morte, brandendo un coltello e minacciando la donna di buttarla dal balcone, erano iniziati almeno due anni fa, a causa soprattutto del vizio del bere cui è dedito l’uomo, peraltro disoccupato, mentre è la moglie l’unica a sostenere la famiglia con il proprio lavoro.



Da piccoli episodi, ad esempio quando obbligava l'intero nucleo familiare ad ascoltare i propri eccessi verbali al rientro a casa in preda ai fumi dell’alcol, l’uomo è passato a veri e propri maltrattamenti, culminati in un episodio di inizio dicembre quando è arrivato a percuotere la moglie, cagionandole un trauma facciale e costringendola a ricorrere alle cure del Pronto soccorso, con una settimana di prognosi di referto medico.



La donna si è così convinta a sporgere denuncia rivolgendosi ad una associazione cittadina che tutela le vittime di violenza, che l’ha indirizzata a sporgere denuncia alla Polizia; in Questura si è liberata del peso che portava e ha sottoscritto un dettagliato verbale con tutti i patimenti e le prostrazioni di cui era vittima e a cui spesso hanno assistito i figli. I poliziotti della Squadra Mobile, ottenuta l’ordinanza del GIP presso il Tribunale, lo hanno cercato il marito nei luoghi da lui frequentati, fino a rintracciarlo in un bar a Collesalvetti. L'uomo è stato accompagnato in Questura, da dove, dopo la notifica degli atti, è stato accompagnato in carcere.