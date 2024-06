Schiaffo a un operatore sanitario, arrivano i Carabinieri: un denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nell'ambito dei servizi a garanzia della sicurezza pubblica, nelle ultime 24 ore hanno denunciato in stato di libertà tre persone, per tre ipotesi di reato differenti.

In un caso i militari hanno denunciato un uomo, nell'hinterland pisano, per aver violato il divieto di avvicinamento disposto dal Giudice nei confronti della ex. I Carabinieri operanti, giunti sul posto, hanno constatato la presenza non consentita dell'indagato, avvalendosi anche del supporto della 'Task Force' specializzata costituita a livello provinciale per il contrasto alla violenza di genere.

A Pisa, presso il reparto di una struttura ospedaliera locale, i Carabinieri sono intervenuti a seguito della chiamata che riferiva di una discussione, da cui poi sarebbe scaturita un'aggressione ai danni di un operatore sanitario, raggiunto da uno schiaffo. Gli operatori hanno provveduto a identificare e denunciare la persona sospettata.

Infine, sempre a Pisa, i militari hanno proceduto al controllo di un conducente, poi sottoposto all'esame dell'etilometro, che ha dato un esito di quasi tre volte superiore al limite consentito dalla legge. Nella circostanza, è stata ritirata la patente di guida.