Botte e sprangate nel parcheggio del supermercato: identificato l'aggressore

E' stato identificato l'uomo che mercoledì scorso, intorno alle ore 18:30, nel parcheggio del supermercato Conad, in via Tosco Romagnola a Cascina, aveva aggredito un altro uomo, colpendolo anche con un corpo contundente e dandosi poi successivamente alla fuga.

I Carabinieri della Stazione di Navacchio, dopo che i sanitari del Pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa accertavano che la vittima non

era in pericolo di vita, con le esigue informazioni raccolte, hanno avviato immediatamente le attività investigative per l’identificazione dell’aggressore che è stato individuato in un cittadino straniero che è stato rintracciato e condotto in caserma per le formalità di rito.