Prende a calci la porta del Patronato: interviene la Polizia

L'episodio si è verificato giovedì in via Catalani. L'impiegata ha chiamato il 113

Momenti concitati nella tarda mattinata di ieri, 13 maggio, in via Catalani dove una dipendente del Patronato Enac ha segnalato alla Sala operativa della Questura una donna che stava dando calci alla porta. Sul posto la Polizia ha identificato e calmato la signora molesta che è stata allontanata dalla struttura, dopo aver verificato che non era stato arrecato alcun danno alla porta. Solo dunque un grande spavento per l'impiegata che aveva allertato il 113. Il comportamento aggressivo della donna era dovuto ad una pratica giacente presso il CAF che a suo dire non è seguita come dovrebbe.