Acqua e sputi contro il personale sanitario: caos di notte in ospedale

Attimi di concitazione nella notte scorsa, tra lunedì 21 e martedì 22 marzo, presso il reparto psichiatrico dell'ospedale Santa Chiara di Pisa dove è stato necessario l'intervento della Polizia per placare l'ira di un uomo che si era scagliato contro i sanitari. La persona in questione, identificata per un 34enne, originario di un'altra provincia ma residente a Pisa, aveva sputato e lanciato acqua contenuta in una bottiglietta di plastica contro il personale ospedaliero.

I sanitari erano accusati dall’esagitato di non aver esaminato in maniera adeguata la sua situazione clinica; il 34enne pretendeva inoltre di essere ricoverato senza che ce ne fossero i presupposti. Da qui la sua ira che ha portato al danneggiamento della porta di accesso al reparto e di alcune suppellettili.

I poliziotti, al termine del sopralluogo, hanno così denunciato il 34enne alla Procura della Repubblica per il reato di danneggiamento aggravato, allontanandolo dalla struttura. Non contento però questa mattina l'uomo si è ripresentato al Santa Chiara, ma i suoi intenti bellicosi sono stati immediatamente stoppati dall’intervento di una guardia particolare giurata, in servizio di vigilanza all’ingresso, che lo ha allontanato ancora una volta dall'ospedale.