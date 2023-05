Picchiato con calci e morsi dopo aver reagito all'aggressione di un cane

Gli agenti del Nosu e del Centro Storico della Polizia Municipale di Pisa sono intervenuti ieri, 30 maggio, sotto i loggiati delle Poste centrali di Pisa, a seguito di un pestaggio ai danni di un giovane. Autori delle violenze altri due giovani, un uomo e una donna, che al termine degli accertamenti sono stati denunciati per percosse, lesioni pluriaggravate in concorso e malgoverno di animali.

Tutto è partito intorno alle ore 17. La vittima era da poco uscita dall'edificio. Lì intorno si trovava un gruppo di ragazzi, già noto per accamparsi in zona, spesso in condizioni di alterazione psico fisica secondo quanto riferito dagli inquirenti. Un cane in loro possesso, apparentemente senza motivo, ha attaccato il passante con un morso. Questi, istintivamente, lo ha scalciato via per difendersi. L'episodio ha quindi provocato la reazione violenta dei due aggressori.

L'uomo e la donna si sono lanciati contro il malcapitato, buttandolo a terra e tirandogli calci alla schiena e al volto. Sulla pelle il giovane riporta anche segni di morsi. Alla fine, in ospedale, è stato riscontrata la frattura di un dente, oltre a varie escoriazioni e contusioni su tutto il corpo e sul viso. Le ferite sono state giudicate guaribili in 7 giorni.

La vittima ha riferito l'accaduto agli agenti, intanto accorsi sul posto, descrivendo i suoi aggressori. I due sono stati trovati poco dopo, persone già conosciute come frequentatori di Piazza Vittorio Emanuele II, dedite all'alcol e all'assunzione di sostanze stupefacenti. La ricostruzione dei fatti e l'identità dei due è stata confermata anche da altre testimonianze. E' scattato quindi il fotosegnalamento di rito e le relative denunce alla Procura della Repubblica.