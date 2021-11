Sferra un pugno ad un uomo intervenuto per calmare una lite e scappa: indagini in corso

Notte movimentata quella tra sabato 6 e domenica 7 novembre a Pisa. Intorno all'una è stato richiesto infatti l'intervento della Polizia per un'aggressione avvenuta in strada davanti ad un locale. Sul posto l’equipaggio della Squadra Volanti ha ricostruito a fatica la vicenda visto che il locale era chiuso e non erano presenti testimoni: una coppia stava litigando sul marciapiede ed un cittadino livornese 59enne, uscito dal locale, aveva cercato di calmare gli animi. Una terza persona, in via di identificazione, si era a sua volta intromessa sferrando un pugno al livornese e facendolo cadere a terra, per poi allontanarsi. Il ferito è ricoverato all'ospedale Cisanello per trauma cranico, ma non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte della Squadra Mobile della Questura.