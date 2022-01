Violenza alla pista del ghiaccio a Pisa: lite e un giovane ferito con una bottiglia

Una lite fra due gruppi di giovani, con uno che finisce ferito al collo con un coccio di bottiglia. E' successo nel pomeriggio di ieri, 4 gennaio, fra via Turati e Piazza Vittorio Emanuele II, nei pressi della pista del ghiaccio in centro a Pisa. Erano circa le ore 17. Secondo una prima ricostruzione è scattato un diverbio fra due compagnie di ragazzi, fino al momento della violenza. Ad avere la peggio è stato un 20enne di origini rumene, raggiunto da un vetro di bottiglia. Il ragazzo non è comunque in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta un'ambulanza, poi la Polizia ed i Carabinieri. Competente dell'indagine è Polizia Municipale, che cerca di ricostruire l'accaduto e rintracciare i responsabili, sfruttando le immagini della videosorveglianza.