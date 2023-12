Derubato e minacciato con una catena a Pontedera: "Ennesimo capitolo di una storia di degrado e insicurezza"

Un'aggressione avvenuta nella notte tra sabato 16 e domenica 17 dicembre che ha provocato un'ondata di reazioni sui social, con cittadini preoccupati per il nodo sicurezza in città. L'episodio a Pontedera verso l'una di notte nei pressi della pizzeria Verderame, a pochi passi da corso Matteotti. Un ragazzo di 18 anni è stato aggredito da un gruppo di sei giovani nordafricani, che, come ha raccontato la sorella (la famiglia ha già sporto denuncia), gli hanno rubato portafoglio e telefono e hanno cercato di strangolarlo con una catena. "Scrivo questo post - ha scritto la sorella su Facebook denunciando l'accaduto - per invitare tutti a stare attenti, purtroppo il corso è diventato invivibile di notte. Spero vengano presi seri provvedimenti".

Tra le richieste di un intervento per aumentare la sicurezza in città avanzate dai cittadini, l'episodio solleva anche reazioni politiche.



Ad intervenire è il capogruppo di Fratelli d'Italia Matteo Bagnoli: "La quiete di Pontedera si disfa tra le mani di un sindaco che sembra voltare le spalle alle grida di aiuto della sua stessa comunità. L'aggressione notturna, orchestrata da una baby gang di origine marocchina nei pressi della pizzeria Verde Rame, rappresenta l'ennesimo capitolo di una storia di degrado e insicurezza che il sindaco Franconi sembra deciso a trascurare. Il resoconto dell'aggressione, con il furto del telefono e del portafoglio e il tentativo di strangolamento, è un chiaro campanello d'allarme sulla crescente rarefazione della sicurezza a Pontedera. Nonostante la famiglia della vittima abbia denunciato il crimine, il sindaco sembra ignorare deliberatamente il problema, come se non lo riguardasse".

"L'appello alla cittadinanza è un grido di disperazione, un segno di protesta contro l'inerzia del sindaco Franconi. 'Stare attenti' è diventato il mantra di una città che dovrebbe godere di sicurezza nelle sue strade, ma si trova costretta a vigilare su ogni angolo, che sia al luna park, al villaggio scolastico, alla stazione o in pieno centro. L'appello rappresenta una sfida diretta al sindaco, accompagnata da una domanda inequivocabile: 'Cosa stai facendo per risolvere il problema?'".

"In qualità di gruppo consiliare di Fratelli d'Italia - prosegue Bagnoli - ci facciamo portavoce di una comunità esausta per essere ignorata. Chiediamo provvedimenti d'urgenza; il sindaco faccia richiesta immediata al prefetto per la convocazione del Comitato pubblico ordine e sicurezza come previsto dall'articolo ex art.54 del TUEL, per prevenire e eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Questa richiesta è un grido di disperazione, un avvertimento chiaro che la pazienza della comunità ha raggiunto il limite. La normativa è chiara nel concedere al sindaco l'autorità di adottare misure immediate di urgenza. Pontedera è ormai una città ostaggio di baby gang, mentre il sindaco sembra più interessato a mantenere un profilo basso, e pensare ai vari pranzi di Natale, piuttosto che affrontare il problema di petto. La comunità e le nostre attività economiche non possono più permettersi il lusso di attendere e sperare - conclude Bagnoli - Franconi deve agire ora, assumersi la responsabilità e dimostrare che il benessere e la sicurezza dei cittadini sono le sue priorità. Altrimenti, la sua indifferenza rischia di condannare Pontedera a essere una città invivibile sotto gli ultimi mesi del suo mandato".