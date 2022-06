Aggrediti di notte dal branco: salvati dalla Polizia

Una parola di troppo, la risposta, un primo spintone, poi la lite che degenera in un'aggressione violenta in cui una ventina di persone si avventano contro quattro coetanei. E' accaduto attorno alle due della notte di giovedì 2 giugno sul lungarno Pacinotti: diverse volanti della Polizia si sono portate sul posto. La comitiva più numerosa ha iniziato a colpire i quattro ragazzi con calci e pugni prima di dileguarsi alla vista dei lampeggianti. Nonostante l'aggressione, i quattro giovani sono apparsi in buone condizioni e si sono riservati di sporgere denuncia. Gli agenti inoltre hanno identificato uno dei protagonisti della colluttazione della comitiva più numerosa: sarà denunciato per rissa ed eventuali lesioni personali in concorso.