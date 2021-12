Giovanissima picchia una ragazza davanti un locale in Piazza delle Vettovaglie

Una violenza cieca, furiosa, senza un perché. E' ancora scossa la vittima dell'aggressione, una 25enne che vive e lavora a Pisa, picchiata da una giovanissima sconosciuta la sera di venerdì 10 dicembre in Piazza delle Vettovaglie, davanti ad un locale. "Non la avevo mai vista prima - racconta la ragazza, di cui non si rendono note le generalità - forse mi ha scambiato per un'altra... è stato terribile, non riuscivo a capire cosa stesse succedendo. Forse era alterata, mi dico... non so spiegarmi l'accaduto. Domani vado a denunciare tutto alla Polizia". Sul posto gli agenti della Questura sono stati chiamati dalla stessa vittima, mentre era chiusa nel bagno del bar per sfuggire alle mani della giovanissima, descritta come sui 20 anni, presumibilmente di origini straniere.

La sensazione della 25enne è stata quella di essere presa di mira. "Ero a fare aperitivo con un'amica ai tavolini all'esterno - racconta - questa ragazza ad un certo punto è arrivata, in compagnia di un'amica, e sedendosi non lontano da noi ha fatto un commento offensivo. Sembrava rivolta verso di noi, ma non ci abbiamo badato. Io dopo sono andata in bagno e anche lei è entrata. Anche lì non mi è sembrato che stesse accadendo qualcosa di strano, magari doveva andare in bagno anche lei. Non appena sono uscita ha cominciato ad insultarmi ed aggredirmi".

Piazza e locale erano ancora praticamente vuoti. La scena è stata surreale: "Sono sicura che nessuno credeva a quello che stava succedendo. Prima mi ha trascinato fuori per i capelli, a spintoni, poi mi ha buttata a terra, appena fuori il bar. Ho battuto la testa alcune volte. Ha cercato di strangolarmi. Con una mano mi ha tenuto per il collo, mentre con l'altra cercava di prendere una bottiglia da un tavolo. Ripeteva che io ero stata con un tizio, mai conosciuto, e insultava. La mia amica ed un ragazzo che conosco sono intervenuti per liberarmi da lei. Io sono corsa a chiudermi in bagno, in lacrime". E non sembrava ancora nemmeno finita: "La sentivo fuori che diceva che mi avrebbe picchiato ancora se fossi uscita. Ho chiamato la Polizia. Lei deve aver capito ed è andata via".

"Sono rimasta sotto chock per almeno un paio d'ore - prosegue la vittima - ero intontita... mentre gli agenti mi accompagnavano alla macchina, ho perso il cellulare dalla tasca, per dire, senza accorgermene. Non sono proprio un tipo violento, poi non me lo aspettavo. Il giorno dopo sono andata al Pronto Soccorso, mi hanno fatto diversi esami. Ho 3 piccoli traumi cranici, diversi segni, mi ha strappato i capelli... non sono cose gravi fisicamente, ma io ora sento un po' di paura". La voglia di reagire cresce, in quanto "chiedendo un po' in giro dopo quanto successo, sembra che questa ragazza non sia nuova ad episodi del genere. Forse crede che può fare quello che vuole. Beh, si sbaglia - conclude la 25enne - ne parlo perché vorrei che cose simili non succedessero più a nessuno".