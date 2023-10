La Polizia Ferroviaria ha arrestato a Livorno, la sera del 29 settembre scorso, una donna di 41 anni di origine marocchina, destinataria di una misura cautelare di custodia in carcere con l'accusa di tentata rapina e lesioni personali. Secondo l'indagine i reati ipotizzati sono avvenuti presso la stazione centrale di Pisa il 25 luglio del 2022.

Secondo la ricostruzione l'arrestata, insieme ad una complice (identificata ma non ancora rintracciata), aveva provato a rubare la borsa a tracolla di un viaggiatore. Al rifiuto di cedere della vittima, lei lo ha preso a calci e pugni, per poi colpirlo anche con la cintura che era riuscita a sfilargli durante il parapiglia. La donna era infine riuscita a fuggire, senza però concludere il furto. L'uomo a seguito dell'aggressione è stato refertato all'ospedale con ferite guaribili in 10 giorni.