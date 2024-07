"Pisa è la città che mi ha dato il presente e il futuro in Italia. E' il posto che mi ha accolto come un figlio e che ha saputo abbracciare anche tutta la mia famiglia. Non la riconosco nella persona che mi ha aggredito senza alcun motivo". A parlare a PisaToday è Ibrahima Dieng, immigrato di origine senegalesi che da oltre 20 anni risiede regolarmente all'ombra della Torre e dove ha costruito una vita ricca di impegni lavorativi e sociali.

Il presidente dell'Unità Migranti nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 luglio, poco prima delle 20, era quasi rientrato a casa dopo una giornata trascorsa nel negozio Papini Cicli e moto sul Lungarno Pacinotti, dove lavora da moltissimo tempo, quando è rimasto vittima di un'aggressione apparentemente priva di fondamento.

"Arrivato all'ingresso di casa, in via di Putignano, ho trovato mio figlio ad aspettarmi. Non lo vedevo da una settimana a causa del lavoro e sono sceso dalla bicicletta per abbracciarlo" è la ricostruzione di Dieng. "Ho sentito arrivare una macchina a forte velocità alle mie spalle, che ha inchiodato così vicino alla ruota della bici da toccarla e farmi perdere l'equilibrio - prosegue - mi sono spaventato, ho pensato a mio figlio e ho chiesto al guidatore che intenzioni avesse. Mi trovato sul ciglio della strada, accanto al marciapiede, non potevo intralciare la sua marcia".

Per tutta risposta, secondo la ricostruzione di Dieng e le testimonianze dei molti vicini che si sono affacciati alla finestra udendo il trambusto in strada, "l'uomo alla guida dell'auto mi ha urlato che non potevo fermarmi in mezzo alla strada, aggiungendo 'se non ti sposti ti passo sopra'. Ho tentato di allontanarmi ma l'uomo, che non avevo mai visto prima, è sceso dalla vettura e si è scagliato contro di me urlando offese del tipo 'sei solo un n.... di m.... e devi tornare a casa tua. Adesso mi hai veramente rotto i c.....' e mi ha dato un forte schiaffo".

Dieng ha tentato di difendersi, aiutato dai familiari e da alcuni conoscenti accorsi in strada per proteggerlo. "Anche la donna che era nell'auto ha cercato di frenare la furia dell'uomo - spiega Ibrahima Dieng - ma è stata scaraventata a terra con uno spintone. Poi l'uomo dalla vettura ha tirato fuori un bastone metallico e ha tentato di colpirmi con quello. Nonostante lo spavento sono riuscito a rientrare in casa con tutta la famiglia e attendere l'arrivo della Polizia, allertata dai vicini. Grazie a loro ho potuto fornire anche diversi video dell'accaduto in sede di denuncia".

Le indagini della Questura sono state immediatamente avviate e, come conferma Dieng, "l'autore dell'aggressione dovrebbe essere stato identificato. Sono molto scosso, non avevo mai subito un fatto del genere da quando abito a Pisa. La città che mi ha adottato è diversa e fortunatamente ne ho avuto la conferma dai moltissimi messaggi di sostegno e affetto che mi hanno sommerso".

Le reazioni politiche

L'assessora regionale Alessandra Nardini ha commentato così: "Sono profondamente turbata, è un fatto che oltraggia la coscienza civile della città, di fronte al quale le forze politiche e le istituzioni si devono pronunciare con nettezza. A Dieng voglio esprimere la mia solidarietà e quella della Regione. In Toscana non c'è spazio per il razzismo".

La reazione dei consiglieri comunali de La Città delle persone Paolo Martinelli, Emilia Lacroce e Gianluca Gionfriddo: "Una Pisa dove i razzisti si sentono liberi di aggredire e di insultare non è nemmeno la nostra. E' un fatto indegno, incompatibile con la storia della città. Tutte le istituzioni e le forze politiche, unite, devono condannare l'accaduto".

Ciccio Auletta, per conto del gruppo consiliare Diritti in Comune, ha sottolineato: "L’aggressione razzista contro Ibrahima Dieng ci lascia sgomenti e indignati. E' vergognoso e preoccupante sapere che, per le strade di Pisa, si possa venire colpiti all’improvviso da tanta violenza verbale e fisica solo per il colore della pelle. Per di più alla presenza dei propri familiari".

"Ma l’indignazione e il richiamo ai principi non è più sufficiente. Né è accettabile derubricare questi episodi, che periodicamente si verificano, come casi isolati e patologici - ha proseguito Auletta - I migranti sono stati costruiti come 'il nemico' per far sfogare il disagio sociale, causato dalle politiche di tagli e precarietà, e per agevolare lo sfruttamento nelle campagne, nelle fabbriche e nei servizi su cui si fonda l’economia nazionale".

Anche Rifondazione Comunista è intervenuta sul fatto: "Quando si arriva a far cadere dalla bicicletta un uomo, dichiarando di odiarlo per il colore della pelle, quando ci si arma di bastone per cacciare una presenza considerata indesiderata, si dimostra di aver scavato l’ennesimo solco".

Anche la Acli di Pisa e Lucca hanno espresso la loro posizione: "Massima condanna dell'episodio di razzismo e la massima solidarietà a Ibra, al figlio e ad Unità Migranti con cui abbiamo condiviso, e condivideremo ancora, molte iniziative di promozione di integrazione e intercultura, in rete con molte associazioni del territorio".

Infine il Partito Democratico cittadino: "Apprendere dell'aggressione violenta e razzista di cui è stato vittima Ibrahima Dieng rende attoniti e indignati. Sembra impossibile che in una città come Pisa avvengano fatti come questo.

Alla recisa condanna del gesto e delle sue motivazioni deve aggiungersi la ferma richiesta di individuare, processare e punire il responsabile".