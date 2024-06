Perde mille euro alle slot e sfascia il locale: arrestato

Dopo aver perso un migliaio di euro alle slot machines poste all'interno di un bar della Valdera ha dato in escandescenza, pretendendo dai gestori dell'esercizio, minacciandoli e aggredendoli, che gli venisse restituita la somma di denaro persa. Di fronte al diniego dei gestori e all'ipotesi di far intervenire i Carabinieri, l'uomo prima si è allontanato e poco dopo, quando ormai il locale era chiuso, è tornato danneggiando le vetrate all'esterno. Una volta entrato ha danneggiato le slot e altre suppellettili, procurandosi anche ferite alle mani e alle braccia.



Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Pontedera che lo hanno bloccato e arrestato per tentata estorsione e danneggiamento aggravato. E' stato condotto nel carcere Don Bosco a disposizione dell'autorità giudiziaria.