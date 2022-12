Preso a sprangate nel parcheggio del supermercato

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 14 dicembre, nel parcheggio del supermercato Conad di Cascina, un cittadino straniero è stato aggredito, apparentemente senza motivo, da un uomo che con un corpo contundente lo ha colpito al capo per poi darsi alla fuga. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che dopo i primi soccorsi ha trasportato l’uomo, non in pericolo di vita, al Pronto soccorso dell’ospedale Cisanello. Le indagini dei carabinieri della stazione di Navacchio, anche loro intervenuti sul posto, sono iniziate immediatamente e sono ancora in corso.