Pestato davanti alla scuola: colpito con calci e pugni da un coetaneo

Una violenza senza fine che vede vittima uno studente per la strada, al Villaggio scolastico a Pontedera. L'aggressore un coetaneo. Il tutto ripreso da un cellulare di un altro studente che testimonia come durante la scazzottata gli altri ragazzi siano rimasti fermi, a guardare, senza intervenire, mentre il liceale veniva gettato a terra e colpito con calci e pugni anche alla testa. Tanto che poi viene tirato su dai compagni, senza riuscire a reggersi sulle proprie gambe.





La notizia, riportata dalla stampa locale, si è presto diffusa in città visto che il video è stato pubblicato sui social.Il ragazzo pestato ha sporto denuncia e sono in corso le indagini dei Carabinieri per individuare l'autore di tanta violenza.