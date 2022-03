Vuole invitare amici a casa: studentessa aggredita dal proprietario

Ha afferrato violentemente per un braccio una ragazza di 23 anni, studentessa universitaria alla quale aveva affittato un appartamento, 'colpevole' di aver invitato alcuni amici nella casa in zona Porta a Lucca a Pisa. Sarebbe questo il motivo, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, alla base del gesto violento che il proprietario di casa, un uomo di 75 anni, ha messo in atto. L'uomo, dopo aver impedito l'accesso nell'abitazione agli amici della studentessa, è infatti passato alle vie di fatto con la ragazza che cercava di far valere le proprie ragioni.

Il 75enne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni personali, mentre la studentessa ha riportato ferite con prognosi di 3 giorni.