Presidio pro Palestina all'Università: "Studenti per le Libertà aggrediti durante una protesta pacifica"

"Il giorno 15 maggio, all’interno della Biblioteca di Antichistica occupata, si è consumata un’aggressione ai danni di 3 ragazzi di Spl Pisa e di un ragazzo di Azione universitaria accorso per la contingenza del momento. I ragazzi si trovavano sul luogo per la lettura di un comunicato volto ad esprimere democraticamente il dissenso degli studenti verso l’illegittima occupazione di una sede universitaria centrale. Prima ancora che potessero parlare i ragazzi sono stati riconosciuti e aggrediti prima verbalmente e poi fisicamente". E' quanto denunciano gli Studenti per la Libertà contrari al gesto di un gruppo di studenti che da alcuni giorni sono in presidio ai giardini di Antichistica, Storia e Filosofia per manifestare sostegno alla Palestina.

"Una volta accerchiati da un centinaio di persone, tra cui sindacalisti riconosciuti dai simboli delle loro associazioni, centri sociali, e soggetti completamente estranei all’Università come partiti politici di estrema sinistra, i nostri ragazzi sono stati spinti fisicamente fuori dall’università - raccontano gli Studenti per la Libertà - tra i ragazzi aggrediti in particolare figura una militante ancora in stato di shock che è riuscita a uscire dall’ ìaccerchiamento solo grazie all’intervento di altri studenti che l’hanno scortata verso l’esterno. La dimostrazione di quanto accaduto è che l’estrema sinistra agisce in modo violento e antidemocratico. Il comportamento da loro tenuto inoltre pone in evidenza il disprezzo verso le istituzioni e l’odio politico di cui sono pregni. La situazione all’interno nell’Università è sempre più critica, solo poche settimane fa un altro gruppo di studenti era stato aggredito al Polo San Rossore dai militanti dell’estrema sinistra. Questo clima di odio politico è inaccettabile e pretendiamo che sia ristabilito l’ordine democratico nel nostro Ateneo".

Solidarietà ai ragazzi aggrediti arriva dai partiti di destra. "Questi gruppi, che continuano a occupare abusivamente gli spazi dell'università, dimostrano ancora una volta la propria intolleranza verso qualsiasi manifestazione di pensiero contrario alle loro ideologie. Questa ennesima aggressione è la prova del 'fascismo degli antifascisti', i quali, nonostante proclamino valori di libertà e democrazia, si dimostrano i primi a negare tali diritti agli altri - sottolineano da Forza Italia - la segreteria provinciale di FI esprime la propria solidarietà ai ragazzi e alle ragazze di 'Studenti per le Libertà' aggrediti e minacciati mentre esercitavano democraticamente il loro diritto di parola. Invitiamo tutte le forze politiche a condannare con forza l'occupazione illegale degli spazi pubblici e a sostenere il diritto alla libera espressione di ogni cittadino".



“Un comportamento violento e antidemocratico che la Lega condanna con fermezza. La divergenza di opinioni e visioni politiche diverse, non possono in alcun modo sfociare in episodi simili” interviene il deputato leghista Edoardo Ziello.



"Stiamo assistendo, all'Università di Pisa, alla messa in atto di un vero e proprio sistema di violenza antidemocratica divenuto intollerabile. É sistemico e costante l'impedimento all'agibilità, fisica e politica, all'interno dell'Ateneo, da parte di gruppi che, da quanto apprendiamo, non sono solo rappresentati da studenti, verso coloro che non fanno parte della sinistra radicale - scrive in una nota il deputato e capogruppo della commissione Scuola, Istruzione e Università di Fratelli d'Italia Alessandro Amorese - le lezioni universitarie, che hanno visto la crescita della destra, hanno evidentemente rafforzato un certo pensiero, che sta alla base di azioni che condanniamo aspramente, come l'aggressione avvenuta nella biblioteca dell'Università di Pisa, a danno di studentesse e studenti di Azione Universitaria e di Studenti per la libertà. Così come ci siamo confrontati, in una nostra recente visita, con il prefetto di Pisa, Maria Luisa D'Alessandro, alla presenza anche dei vertici delle forze dell'ordine, ricevendo rassicurazioni riguardo alla garanzia della tutela di incolumità di ogni studente che ha diritto all'accesso all'Università, altrettanto continuiamo a rafforzare oggi la nostra richiesta di rispetto delle regole costituzionali, per i nostri ragazzi e per gli studenti tutti. L'Università è un luogo che dovrebbe essere inviolabile e sicuro, qualcuno invece la ritiene una zona extraterritoriale, una sorta di porto franco dell'anti democrazia. Vigileremo sempre affinché questa stortura, politica e culturale, non dilaghi oltre. L’Università di Pisa non è un centro sociale".