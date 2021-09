Piazza Manin: turista picchiato con una statuetta, l'odio alla base del gesto

Un'aggressione che ha causato alla vittima gravi ferite al volto. Il caso è avvenuto a Pisa lo scorso 31 agosto, in Piazza Manin. A farne le spese un turista israeliano 41enne, cliente ad una delle tende di souvenir. L'odio alla base del gesto: l'uomo è stato insultato e colpito con una statuetta per la sua provenienza. Sul posto martedì scorso sono intervenute Polizia e ambulanza. Il referto dei soccorsi parla di 30 giorni di prognosi.

La vittima ha in seguito sporto denuncia e la Digos ha identificato l'autore dell'aggressione, avvenuta peraltro alla presenza di diverse persone. A venire denunciato è stato un 23enne bengalese, un conoscente del proprietario del punto vendita davanti al quale si sono consumati i fatti. L'accusa per lui è di lesioni pluriaggravate con l'uso di un mezzo contundente e aggravate dall'odio razziale, come previsto dalla Legge Mancino.