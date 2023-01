Pestaggio di via Bovio: restano gravissime le condizioni del 74enne aggredito

Restano gravissime, disperate, le condizioni del 74enne che nel pomeriggio di lunedì 9 gennaio è stato aggredito senza alcun motivo da un uomo di 24 anni mentre stava passeggiando in via Giovanni Bovio. Dopo essere stato ripetutamente colpito alla testa dall'aggressore e avere perso i sensi, l'anziano è stato soccorso dal personale del 118 avvisato dalle persone che avevano assistito al pestaggio ed è stato trasportato al Pronto soccorso di Cisanello, dove adesso lotta tra la vita e la morte.

L'aggressore ha fatto finire all'ospedale anche un secondo uomo, di 36 anni, che aveva assistito alla scena e aveva tentato di mettere fine alla folle aggressione. Il 24enne, affetto da problemi psichiatrici, era in via Bovio nella struttura specialistica che lo aveva in cura accompagnato dal padre: approfittando dell'assenza del genitore (allontanatosi pochi attimi per un bisogno fisiologico), l'uomo è sceso in strada e ha aggredito il primo passante, sconosciuto, che si è trovato di fronte. I residenti, allertati dalle grida disperate del 74enne e del 36enne, hanno richiesto l'intervento della polizia che ha arrestato l'aggressore.

Adesso il 24enne è guardato a vista dagli agenti della Questura nel reparto di psichiatria di Cisanello, in attesa della convalida dell'arresto per tentato omicidio e lesioni personali gravissime e permanenti, che dovrebbe arrivare nella giornata di mercoledì 11 gennaio.