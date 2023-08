Aggredito da connazionali per rubargli la bicicletta: uomo finisce all'ospedale

Nella tarda serata di mercoledì 30 agosto una pattuglia della Squadra volanti è intervenuta in viale Gramsci per la segnalazione di un'aggressione ai danni di un uomo, realizzata da tre giovani. L'uomo, di origini nordafricane, residente a Pisa da diversi anni, ha riferito che gli era stata rubata la bicicletta in piazza Vittorio Emanuele.

Successivamente in viale Gramsci la vittima dell'aggressione ha vitsto un giovane a bordo di una bicicletta simile alla sua. Alla richiesta di controllarla più da vicino è stato aggredito alle spalle da altri due giovani, suoi connazionali, che lo hanno fatto cadere a terra per poi dileguarsi abbandonando la bicicletta, che in effetti era del proprietario. L’uomo è stato poi trasportato al Pronto soccorso per le cure del caso.